Посол РФ в ЦАР провел рабочую встречу с министром иностранных дел республики

Банги, 2 июня. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов провел рабочую встречу с министром иностранных дел республики Сильви Байпо-Темон.
Дипломаты высоко оценили динамику в развитии двухсторонних отношений Москвы и Банги в области образования, юстиции и военно-техническом направлении. Кроме того, политики затронули другие перспективные проекты, представляющие взаимный интерес.
Встреча высокопоставленных чиновников состоялась в преддверии саммита «Россия — Африка», который пройдет в июле этого года в Санкт-Петербурге. Ранее посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза подтвердил, что президент Фостен-Арканж Туадера лично посетит мероприятие.
Между тем африканские государства проявляют большой интерес к предстоящему форуму. Заявки на участие делегаций поступают ежедневно. Об этом сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.