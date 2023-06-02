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Посол РФ в ЦАР провел рабочую встречу с министром иностранных дел республики

Весь мир
Посол РФ в ЦАР провел рабочую встречу с министром иностранных дел республики

Банги, 2 июня. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов провел рабочую встречу с министром иностранных дел республики Сильви Байпо-Темон.

Дипломаты высоко оценили динамику в развитии двухсторонних отношений Москвы и Банги в области образования, юстиции и военно-техническом направлении. Кроме того, политики затронули другие перспективные проекты, представляющие взаимный интерес.

Встреча высокопоставленных чиновников состоялась в преддверии саммита «Россия — Африка», который пройдет в июле этого года в Санкт-Петербурге. Ранее посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза подтвердил, что президент Фостен-Арканж Туадера лично посетит мероприятие.

Между тем африканские государства проявляют большой интерес к предстоящему форуму. Заявки на участие делегаций поступают ежедневно. Об этом сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
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