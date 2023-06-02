Посол РФ в ЦАР провел рабочую встречу с министром иностранных дел республики

Встреча высокопоставленных чиновников состоялась в преддверии саммита «Россия — Африка», который пройдет в июле этого года в Санкт-Петербурге. Ранее посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза подтвердил, что президент Фостен-Арканж Туадера лично посетит мероприятие.