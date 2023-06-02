Мэр Киева Виталий Кличко ответил президенту Владимиру Зеленскому на его заявление «накаутировать» чиновников

Глава Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Молдавии заявил, что виновные в закрытых бомбоубежищах во время удара ВС РФ являются «внутренними врагами» и их ждет «нокаут». Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слова украинского президента.
Он напомнил, что за работой укрытий следят главы районов столицы, которых назначает на должности украинский лидер. По данным Кличко, в настоящий момент девять из десяти районов возглавляют представители партии «Слуга народа». Более того, он добавил, что Киевской городской военной администрацией руководит человек, который был назначен Офисом президента.
Ранее сотрудники полиции начали проверку в администрации столицы Украины после неоднократных жалоб от населения на закрытые бункеры.