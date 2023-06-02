Мэр Киева Виталий Кличко ответил президенту Владимиру Зеленскому на его заявление «накаутировать» чиновников

Он напомнил, что за работой укрытий следят главы районов столицы, которых назначает на должности украинский лидер. По данным Кличко, в настоящий момент девять из десяти районов возглавляют представители партии «Слуга народа». Более того, он добавил, что Киевской городской военной администрацией руководит человек, который был назначен Офисом президента.