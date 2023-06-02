Индия рассчитывает на участие России в саммите «Большой двадцатки»

В этом году Индия председательствует в G20. И, как заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, подготовка к саммиту — важный вопрос.
«Надеемся, что Россия примет участие в саммите 9-10 сентября», — сказал дипломат.
При этом в Кремле уже говорили, что Путин может посетить эту встречу.
Очень важное событие
«Большая двадцатка» — это 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира. Разумеется, присутствие России в таком формате сведет на нет все усилия Запада во главе с США изолировать Москву. Так, в марте 2022 года Штаты и их союзники уже рассматривали вопрос об исключении России из группы. Но члены БРИКС — Индия, Бразилия, ЮАР и Китай — не дали этому произойти.
Ожидается, что Индия в статусе председателя и вовсе поспособствует укреплению позиций РФ на мировой экономической и политической арене.
Мудрый подход
В интервью ФАН эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский отметил, что индийская внешняя политика традиционно базировалась на принципе неприсоединения.
«Так было во времена холодной войны, когда движение неприсоединения играло очевидно выраженную антиимпериалистическую роль, и этим было обусловлено российско-индийское сближение. Сейчас сменились полюса в мире и расстановка глобальных политических сил. И для Индии принцип невхождения ни в какие военно-политические союзы стал определяющим. Но само понятие неприсоединения несколько изменилось. Сейчас в Индии говорят не столько о неприсоединении, сколько о мультиприсоединении», — заявил он.
Диалог равных
По словам Волхонского, Нью-Дели готов развивать связи с любым государством, в каком бы противостоянии оно ни находилось с другими странами. При этом сама Индия по-прежнему пребывает в напряженных отношениях с Китаем и Пакистаном.
«Что касается КНР, то, учитывая тесные российско-китайские связи, Индия склоняется к тому, чтобы развивать отношения с Японией, США и другими странами, не заинтересованными в экспансии Китая. При этом Индия не отказывается от торговых отношений с Китаем. Что касается отношений между Россией и Индией, то они всегда базировались на сходном понимании международных процессов. Но экономическая составляющая этих отношений до недавнего времени отставала от политической. СВО и антироссийские санкции подтолкнули Индию к более тесному сотрудничеству с Москвой. Россия стала лидером среди поставщиков в Индию углеводородов. Благодаря этому наше экономическое взаимодействие резко увеличилось, и те цифры, которые ставились как целевые показатели для 2030 года, были перекрыты уже в 2022-м», — подчеркнул он.
Не нефтью единой
По словам эксперта, недавно произошел позитивный сдвиг по транспортному коридору «Север — Юг». Так, последний участок, остававшийся недостроенным на территории Ирана, будет достроен.
«Если этот коридор заработает на полную мощность, то следует ожидать, что номенклатура товаров, перевозимых между Россией и Индией, сильно увеличится. В частности, будет расширен экспорт некоторых индийских продовольственных культур и российского зерна, что позволит обойтись без этой пресловутой зерновой сделки. Поэтому в экономической ситуации есть серьезные перспективы для развития», — добавил специалист.