Индия рассчитывает на участие России в саммите «Большой двадцатки»

«Большая двадцатка» — это 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира. Разумеется, присутствие России в таком формате сведет на нет все усилия Запада во главе с США изолировать Москву. Так, в марте 2022 года Штаты и их союзники уже рассматривали вопрос об исключении России из группы. Но члены БРИКС — Индия, Бразилия, ЮАР и Китай — не дали этому произойти.