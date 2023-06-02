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Крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest отметит Всемирный день окружающей среды программой экоинициатив

Общество
Крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest отметит Всемирный день окружающей среды программой экоинициатив

Крупнейший музыкальный фестиваль России VK Fest инициировал программу экологических инициатив, приуроченную к Всемирному дню окружающей среды, информирует пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

На фестивале в Москве каждому неравнодушному к природе гостю предложат приобрести за 250 рублей многоразовый брендированный стакан с символикой VK Fest. Сувенирные стаканы позволят наслаждаться музыкой и напитками, не загрязняя природу пластиком.

Вдобавок в парке Горького будут оборудованы точки для мытья этих стаканов, чтобы обеспечить их гигиеничное неоднократное применение.

Другой петербургский музыкальный проект ROOF FEST открылся в самом конце мая большим концертом российской поп-певицы Елки.
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