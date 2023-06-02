Крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest отметит Всемирный день окружающей среды программой экоинициатив

На фестивале в Москве каждому неравнодушному к природе гостю предложат приобрести за 250 рублей многоразовый брендированный стакан с символикой VK Fest. Сувенирные стаканы позволят наслаждаться музыкой и напитками, не загрязняя природу пластиком.