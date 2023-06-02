Крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest отметит Всемирный день окружающей среды программой экоинициатив

Крупнейший музыкальный фестиваль России VK Fest инициировал программу экологических инициатив, приуроченную к Всемирному дню окружающей среды, информирует пресс-служба соцсети «ВКонтакте».
На фестивале в Москве каждому неравнодушному к природе гостю предложат приобрести за 250 рублей многоразовый брендированный стакан с символикой VK Fest. Сувенирные стаканы позволят наслаждаться музыкой и напитками, не загрязняя природу пластиком.
Вдобавок в парке Горького будут оборудованы точки для мытья этих стаканов, чтобы обеспечить их гигиеничное неоднократное применение.
Другой петербургский музыкальный проект ROOF FEST открылся в самом конце мая большим концертом российской поп-певицы Елки.