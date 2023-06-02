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Россияне стали чаще обращаться за страховыми выплатами в связи с онкологией или болезнями сердца

Общество
Россияне стали чаще обращаться за страховыми выплатами в связи с онкологией или болезнями сердца

Российские страховщики зафиксировали рост обращений за выплатами, которые положены людям с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Об этом пишет «Газета.ru».

Аналитики представили данные статистики о компенсациях по болезни. Так, почти половина выплат по трудноизлечимым заболеваниям приходятся на россиян от 30 до 50 лет. Отмечается, что семь из десяти страховок оплачивают из-за онкологии.

Помимо этого, клиенты стали часто обращаться с заболеваниями системы кровообращения, туберкулеза, а также рассеянного склероза. По данным статистики, женщины обращаются в страховые компании в возрасте 30-40 лет, а представители мужского пола в 50-70 лет.

Ранее страховщик Ольга Бондарева рассказала, что на льготный автокредит могут претендовать военнослужащие, врачи и пенсионеры. Также на специальные условия могут претендовать семьи, в которых есть хотя бы один несовершеннолетний.
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