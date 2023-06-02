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Рок-фестиваль «Нашествие» изменит локацию проведения

Общество
Рок-фестиваль «Нашествие» изменит локацию проведения

Рок-фестиваль «Нашествие» изменит место проведения. Соответствующей информацией поделился губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Об этом он написал 2 июня, в пятницу, в своем Telegram-канале. Глава региона указал, что на недавнем заседании приказал предоставить документ о готовности к проведению соответствующего мероприятия, обязательно с учетом мнения жителей.

«Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается – переносим "Нашествие" в Калужской области на 2024 год», — сообщил Шапша.

Напомним, в последний раз мероприятие проводилось в июле 2019 года в Тверской области.
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