Рок-фестиваль «Нашествие» изменит локацию проведения

Рок-фестиваль «Нашествие» изменит место проведения. Соответствующей информацией поделился губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Об этом он написал 2 июня, в пятницу, в своем Telegram-канале. Глава региона указал, что на недавнем заседании приказал предоставить документ о готовности к проведению соответствующего мероприятия, обязательно с учетом мнения жителей.
«Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается – переносим "Нашествие" в Калужской области на 2024 год», — сообщил Шапша.
Напомним, в последний раз мероприятие проводилось в июле 2019 года в Тверской области.