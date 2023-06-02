Международный валютный фонд ожидает рекордный рост экономики Ливии в 2023 году

Триполи, 2 июня. Глава миссии Международного валютного фонда в Ливии Дмитрий Гершенсон заявил, что организация ожидает роста ливийской экономики на 23% в 2023 году. Это самый высокий показатель на Ближнем Востоке, сообщают арабские СМИ.
«К концу 2022 года валютные резервы страны составили 82 миллиарда долларов», — сказал Гершенсон в интервью CNBC Arabia.
Он похвалил Центральный банк Ливии за «сохранение большого объема иностранной валюты, несмотря на беспорядки», а также напомнил про замороженные Совбезом ООН активы и инвестиции. Они принадлежат местным ливийским властям и оцениваются в 70 миллиардов долларов.
Ранее Международный валютный фонд объявил, что восстановление мировых цен на нефть в 2021–2022 годы привело к профициту бюджета и счета текущих операций Ливии в указанный период.
Ранее арабские СМИ сообщили, что Триполи занял третье место по величине золотого запаса в Африке за 2022 год. Резервы драгоценного металла североафриканской республики составляют 117 метрических тонн согласно глобальному статистическому порталу Statista.