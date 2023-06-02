Международный валютный фонд ожидает рекордный рост экономики Ливии в 2023 году

Он похвалил Центральный банк Ливии за «сохранение большого объема иностранной валюты, несмотря на беспорядки», а также напомнил про замороженные Совбезом ООН активы и инвестиции. Они принадлежат местным ливийским властям и оцениваются в 70 миллиардов долларов.