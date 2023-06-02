Приключения дона Хуана, часть 2: как лидер «мирной оппозиции» пытался устроить госпереворот в Венесуэле

Гуайдо провозгласил, что начавшийся мятеж называется «Операция Свобода». Кроме Каракаса, столкновения шли в нескольких штатах (Миранда, Чакао). Однако уже к вечеру 30 апреля стало ясно, что правительство отбило все атаки. Были убиты четыре человека со стороны оппозиционеров, более 200 человек были арестованы, из армии были уволены более 50 человек, еще около 100 (по другим данным — 150) бежали в соседнюю Колумбию. Леопольдо Лопес скрылся в посольстве Испании. Оппозиционные марши 1 и 2 мая уже ничего изменить не могли.