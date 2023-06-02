Приключения дона Хуана, часть 2: как лидер «мирной оппозиции» пытался устроить госпереворот в Венесуэле

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как Хуан Гуайдо участвовал в серии попыток свергнуть правительство Мадуро.
Публичный имидж, который создавали Хуану Гуайдо американские СМИ, был исключительно миролюбивым — бывший студенческий лидер якобы пытается абсолютно мирным путем забрать власть у якобы нелегитимного «диктатора» Николаса Мадуро, который опирается на «штыки» многочисленных военных и спецслужб. Однако в итоге именно деятельность лидера «мирной оппозиции» привела к нескольким попыткам госпереворота, массовым беспорядкам, масштабным санкциям, обнищанию населения и бегству из Венесуэлы более 6,5 млн беженцев.
Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, насколько разные методы использовали заговорщики в Венесуэле в попытках свергнуть чавистов.
Первая попытка переворота, гуманитарная
Современный мир — это война. Многочисленные западные СМИ любят рассказывать, что Россия «использует как оружие» то газ, то нефть, то продовольствие, то удобрения. Во время кризиса с сирийскими беженцами некие особенно богатые воображением западные пропагандисты даже обвинили Москву в «использовании миграции как оружия» — якобы, Россия использует арабских беженцев как оружие, чтобы подорвать Евросоюз изнутри.
Эта теория прекрасно реально работает — но не в Европе, а в Латинской Америке.
Метод очень прост. Его использовали в 1920-х годах против Советского Союза, когда после Гражданской войны там разразился голод. Часть американских организаций помощи решили оказать политическое воздействие на тогдашнее советское руководство. Продавить выгодные для Вашингтона решения в обмен на гуманитарную помощь. Не вышло.
Прошло почти 100 лет и в феврале 2019 года ситуация повторилась в Венесуэле. Положение страны после введения американских санкций было аховым: более 51% домохозяйств оказались за чертой бедности. Около 90% венесуэльцев не могли себе позволить купить продовольствие. Продукты питания распределялись через специализированные государственные сети и систему помощи.
Но как же страна, где прежде мясной стейк был почти что национальной едой, дошла до жизни такой? Да очень просто. Пять лет «холодной» гражданской войны, которую против чавистов вела оппозиция с 2014 года, не признавая избрания Николаса Мадуро. Добавьте к этому многочисленные санкции против государственной нефтяной корпорации PDVSA — основного источника экспортной выручки страны. Далее, санкции против металлургического комплекса, аресты счетов, бегство капиталов и постоянное вмешательство США в дела страны.
Экономика Венесуэлы пошла ко дну. Население беднеет. И тут появляется Хуан Гуайдо, который к тому моменту сумел раскрутиться и заручиться поддержкой в США, Евросоюза и Организации американских государств. Оппозиционер объявил, что США, Бразилия, Колумбия и Нидерланды создали коалицию, чтобы оказать гуманитарную помощь Венесуэле. Если Мадуро ее не пустит — ему же хуже: венесуэльцы должны «насильно» впустить помощь в страну. А если чависты будут сопротивляться — их можно и даже нужно свергать.
Естественно, такие выступления не понравились официальному Каракасу. На границе с Колумбией под охрану были взяты все мосты с привлечением дополнительных сил народной милиции и военных. Такие же меры были предприняты на границе с бразильским штатом Рорайма, через который думали поставить очередной пакет «гуманитарки». С моря гуманитарные грузы должны были заходить через голландское Кюрасао и Пуэрто-Рико, так что в боеготовность привели и Боливарианский венесуэльский флот.
Появление помощи с Запада больше всего напоминало печально известные «гуманитарные вторжения». Противники чавистов изнутри и извне Венесуэлы пытались расчистить проходы для въезда грузовиков. В ход пошли коктейли Молотова, арматура и камни. В ответ милиция и армия начала стрелять боевыми и резиновыми пулями. Пограничные территории во время вторжения были затянуты слезоточивым газом. Часть грузовиков с гуманитарной помощью сожгли, при этом большинство машин пострадали от рук оппозиционеров.
Как говорится, «милитаризация продовольственного кризиса» не прошла. Чависты отбились. А после заключили соглашение с Международным Красным крестом (МККК), который безо всяких политических условий стал оказывать помощь венесуэльцам.
Вторая попытка переворота, военная
На этом сеньор Гуайдо не успокоился. «Гуманитарное вторжение» провалилось, но политический капитал он себе заработал.
Многочисленные соцопросы показывали, что до половины венесуэльцев и больше считали легитимным президентом Гуайдо, а не Мадуро, утверждает правая венесуэльская La Patilla. Момент располагал к выступлению c целью захвата власти.
30 апреля 2019 года венесуэльская оппозиция пошла на штурм Каракаса и крупных городов страны. Готовилось это уже долгое время, после неудачного вторжения с гуманитарной помощью в феврале, возможно и дольше. Во всяком случае, Гуайдо и компания смогли мобилизовать десятки, если не сотни тысяч человек.
В столице Каракасе оппозиционеры начали блокировать дороги и пытались прорваться к административным зданиям. Была попытка оккупировать один из военных аэропортов, Ла-Карлоту. 30 апреля туда даже сумели проникнуть сторонники Гуайдо, в то время как сам он начал призывать вооруженные силы изменить присяге и перейти на сторону оппозиции.
Интересно, что едва ли не первое, что сделали оппозиционеры в Каракасе — освободили из-под домашнего ареста Леопольдо Лопеса. Наставника Гуайдо приговорили в 2014 году к 15 годам заключения. Операцией по его освобождению руководил один из военных оппозиционеров, который в тот момент руководил охраной части правительственных зданий, и которого американское NBC предпочло скрыть за скандальным псевдонимом «Ильич Санчес» (известный венесуэльский террорист).
Гуайдо провозгласил, что начавшийся мятеж называется «Операция Свобода». Кроме Каракаса, столкновения шли в нескольких штатах (Миранда, Чакао). Однако уже к вечеру 30 апреля стало ясно, что правительство отбило все атаки. Были убиты четыре человека со стороны оппозиционеров, более 200 человек были арестованы, из армии были уволены более 50 человек, еще около 100 (по другим данным — 150) бежали в соседнюю Колумбию. Леопольдо Лопес скрылся в посольстве Испании. Оппозиционные марши 1 и 2 мая уже ничего изменить не могли.
Уже впоследствии начали становиться известны примечательные детали о восстании: в неожиданном материале Washington Post сообщил, что еще до его начала Гуайдо и оппозиция сговаривались с военными и высшими сановниками чавистов о том, чтобы свергнуть Мадуро.
В заговор якобы входили министр обороны Владимир Падрино Лопес, и глава Верховного суда Майкель Морено, и даже такие партийные лидеры как Диосдадо Кабельо и Делси Родригес. Но все якобы сорвалось, потому что дату выступления перенесли с 1 мая на 30 апреля. Другой вариант объяснения — заговорщиков раскрыла военная контрразведка и они прикинулись, что они «не при делах». Однако почему всех этих широко известных чиновников после этого не упекли в тюрьму — СМИ не поясняли.
Тем не менее какую бы конспирологию ни производили американские СМИ после провала проамериканского госпереворота, его провал нанес мощный удар по позициям Гуайдо. После провала с попыткой привлечь на сторону оппозиции военных рейтинги оппозиционера покатились под откос. Большинство венесуэльцев согласно соцопросам считали президентом Николаса Мадуро. В рядах оппозиции начались разброд и шатания. Люди устали — они с 2014 года пытались свергнуть Мадуро, а все никак не выходило. На фоне этого провала Гуайдо всё чаще начинает говорить о возможности военного вторжения в Венесуэлу.
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЧАСТИ НАШЕГО МАТЕРИАЛА О ТОМ, КАК КАК ГУАЙДО ПЫТАЛСЯ ЗАПОЛУЧИТЬ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ВЕНЕСУЭЛЫ, И КАК ЗАКАТИЛАСЬ ЗВЕЗДА ОППОЗИЦИОНЕРА.