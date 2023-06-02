Обстрел Новой Таволжанки в Белгородской области привел к ранению бедра и контузии у двух мужчин

Двое мужчин пострадали при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны ВСУ. У одного из них осколочное ранение бедра, а у второго – контузия.
В регионе продолжают фиксировать атаки украинских военных. Губернатор области Вячеслав Гладков указал на последствия в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших доставляют в городскую больницу № 2 на бронеавтомобиле.
Гладков также подтвердил, что в результате прилета в Шебекино начался пожар. Глава области уточнил, что возгорание возникло в промышленном предприятии. На борьбу с ним отправились специалисты.
Ранее сообщалось о пожарах в двух домах Шебекино, который в дальнейшем потушили. Гладков также перечислял поврежденные объекты в Новой Таволжанке.