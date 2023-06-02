Бывший завод Nissan в Петербурге возобновит работу под брендом Lada 14 июня

Автоконцерн «АвтоВАЗ» анонсировал начало работы своей петербургской площадки 14 июня. Об этом сообщил во время конференции «Цифровая индустрия промышленной России» гендиректор компании Максим Соколов.
На бывшем заводе Nissan будет запущено производство новой модели автомобиля Lada. Другие подробности не раскрываются.
Напомним, что в феврале 2023 года «АвтоВАЗ» объявила о закрытии сделки по приобретению завода Nissan в Санкт-Петербурге. Ранее предприятие было передано японским производителем в собственность России за один евро.
Ранее сообщалось, что петербургский завод приспособят к выпуску автомобилей Lada. Планируется производство ряда новых моделей, которые пользуются спросом в сегменте C и D.