Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом неподалеку от города Баласор в Индии

Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом неподалеку от города Баласор в Индии

Авария на железной дороге произошла неподалеку от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, есть пострадавшие, несколько человек погибли, сообщила газета Hindustan Times.

По данным СМИ, поезд с пассажирами выехал из Калькутты в Ченнаи. В результате инцидента на железной дороги с рельсов сошли восемь вагонов. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных слов и врачи.

Точное число получивших травмы и погибших неизвестно. Другие подробности инцидента, в том числе обстоятельства и причина аварии, устанавливаются.
индия пассажирский поезд грузовой поезд авария пострадавшие
Военкоры ФАН