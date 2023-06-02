Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом неподалеку от города Баласор в Индии

Авария на железной дороге произошла неподалеку от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, есть пострадавшие, несколько человек погибли, сообщила газета Hindustan Times.
По данным СМИ, поезд с пассажирами выехал из Калькутты в Ченнаи. В результате инцидента на железной дороги с рельсов сошли восемь вагонов. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных слов и врачи.
Точное число получивших травмы и погибших неизвестно. Другие подробности инцидента, в том числе обстоятельства и причина аварии, устанавливаются.