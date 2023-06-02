Молодежный фестиваль изобразительных искусств открылся в Тульской области

В селе Бунырево Тульской области открылся Молодежный фестиваль изобразительных искусств «Поленово-Бунырево». В нем примут участие 100 юных художников из школ и студий, расположенных в разных уголках региона.
За три дня фестиваля дети побывают на пленэрах и экскурсиях в Поленово, посмотрят фильм о великом русском художнике. Для них будут организованы мастер-классы, концерты, дискотеки, сообщают «Тульские известия».
На церемонии открытия фестиваля присутствовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Она отметила, что, несмотря на то, что мероприятие проводится впервые, на него приехали сто участников. Это говорит о том, что тульская земля по-прежнему щедра на таланты.
Алексей Дюмин напомнил, что Василий Поленов не только великий художник, архитектор и педагог. Он также популяризировал искусство среди простого народа, основал первый в России сельский дом культуры. Губернатор пожелал ребятам развивать свои таланты и умения в искусстве, творчестве, спорте и науках.