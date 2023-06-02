Молодежный фестиваль изобразительных искусств открылся в Тульской области

На церемонии открытия фестиваля присутствовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Она отметила, что, несмотря на то, что мероприятие проводится впервые, на него приехали сто участников. Это говорит о том, что тульская земля по-прежнему щедра на таланты.