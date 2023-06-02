Специалисты восстановили подачу воды после обстрела в Шебекино

Он указал, что в населенных пунктах ведутся восстановительные работы. Водоотведение удалось стабилизировать благодаря подаче электроэнергии от дизельного генератора на станцию второго подъема и скважину. Также 600 кубометрами чистой воды заполнили резервуар.