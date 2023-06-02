Специалисты восстановили подачу воды после обстрела в Шебекино

В домах и объектах Шебекинского городского округа восстановили подачу воды после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев.
Он указал, что в населенных пунктах ведутся восстановительные работы. Водоотведение удалось стабилизировать благодаря подаче электроэнергии от дизельного генератора на станцию второго подъема и скважину. Также 600 кубометрами чистой воды заполнили резервуар.
На данный момент специалисты восстанавливают обеспечение жителей Шебекино электричеством. Рабочие отправились на поиск прорывов на распределительных сетях. Полежаев заверил, что свет вернется в дома в ближайшие два-три часа.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил о последствиях удара по Шебекино. Он указал, что граждане остались без света и воды.