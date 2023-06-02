Министр просвещения РФ Кравцов считает, что дети до 15 лет не должны сидеть в интернете

В ходе беседы он подчеркнул, что до пятнадцатилетнего возраста дети должны «пройти период без виртуального мира». Он отметил, что схожее мнение имеют и ученные, и психологи. Также Кравцов добавил, что подарил своей дочери на 15-летие кнопочный телефон.