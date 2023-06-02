Министр просвещения РФ Кравцов считает, что дети до 15 лет не должны сидеть в интернете

Подрастающему поколению до 15 лет не следует пользоваться интернетом. Такое мнение выразил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в интервью Первому каналу.
В ходе беседы он подчеркнул, что до пятнадцатилетнего возраста дети должны «пройти период без виртуального мира». Он отметил, что схожее мнение имеют и ученные, и психологи. Также Кравцов добавил, что подарил своей дочери на 15-летие кнопочный телефон.
Следует отметить, что в настоящее участились случаи растления несовершеннолетних с помощью интимных фотографий, отправленных в социальных сетях. Так ранее жителя Санкт-Петербурга обвинили в отправке восьмилетней девочке обнаженных фотографий.