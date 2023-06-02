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Роскомнадзор заявил о 177 случаях утечек данных с начала 2023 года

Общество
Роскомнадзор заявил о 177 случаях утечек данных с начала 2023 года

Роскомнадзор с начала текущего года уже получил 177 уведомлений от компаний, зафиксировавших у себя утечки данных. Об этом заявил журналистам в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заместитель главы ведомства Милош Вагнер.

По его словам, с сентября по конец декабря 2022 года аналогичных уведомлений было всего 70. А за первые пять месяцев 2023 года их уже накопилось 177.

Замглавы Роскомнадзора подчеркнул, что в данный момент компании честно сообщают об утечках. Вагнер говорит, что они идут навстречу государству, чтобы были выработаны адекватные меры реагирования.

Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о том, что в социальной сети Likee продолжают распространяться видеоролики непристойного содержания и детская порнография. Она уже начала составлять связанное с данной проблемой обращение в Роскомнадзор.
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