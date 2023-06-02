Лжеминеры угрожали взрывами в 1700 школах и 60 больницах Петербурга

Более тысячи человек эвакуировали из бюджетных учреждений Петербурга из-за ложных сообщений о минировании. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Инцидент произошел в пятницу, 2 июня. Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в почти 1700 школах и 60 больницах Северной столицы. Из-за потенциальной угрозы из помещений было эвакуировано свыше тысячи человек, пишет kp.ru.
По указанным злоумышленниками адресам выезжали сотрудники правоохранительных органов. Опасных предметов в зданиях не обнаружено. В настоящее время лжеминеров разыскивает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ.
Ранее Новокузнецкий суд вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвинялся в заведомо ложном сообщении о минировании отдела полиции.