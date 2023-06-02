«Высокий уровень боевых качеств и храбрости»: Пригожин высказался о бойцах ЧВК «Вагнер» из Кировской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об участии выходцев из Кировской области в спецоперации в составе «оркестра». По его словам, бойцы показали себя с лучшей стороны.
Соответствующий вопрос Пригожину задали журналисты издания «Вятка-на-Сети». Они поинтересовались, сколько кировчан добровольно примкнули к «музыкантам», а также попросили уточнить количество бывших заключенных из региона, которые вступили в ЧВК «Вагнер».
По словам создателя «оркестра», с момента открытия центров по набору рекрутов свыше 300 жителей Кировской области решили пополнить ряды «вагнеровцев». В случае с экс-заключенными эта цифра достигает значения 900 человек, приводит комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
«Ребята проявляют хорошие качества боевые и воюют хорошо, и, собственно говоря, я не могу сказать, что кто-то воюет с каких-то территорий РФ плохо. По поводу бывших заключенных. Поскольку в Кировской области достаточно большая плотность лагерей, я думаю, что около 800-900 человек — это те, кто прибыл с Кировской области в зону СВО. И также они проявляли высокий уровень боевых качеств, и храбрости, и отваги», — добавил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Пригожин отмечал, что «оркестр» продолжит набирать рекрутов даже после завершения битвы за Артемовск. У «вагнеровцев» впереди много задач, а потому бойцы нуждаются в свежих силах.