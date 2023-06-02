Инфляция в Ливане побила рекорд и достигла 269%

На фоне апрельской девальвации валюты, которая произошла в Ливане, инфляция в стране достигла 269%. Потребительские цены по сравнению с мартом возросли на 9%.
Простые ливанцы страдают из-за кризиса по политическим причинам, который продолжается еще с осени 2019 года. Тогда власти хотели спасти страну от банкротства и ввели новые налоги. При этом у граждан одновременно сокращались пенсии и зарплаты. Так, с ливанцев какое-то время брали беспрецедентный налог на WhatsApp, который составлял 6 долларов в месяц и давал возможность пользоваться мессенджером. Однако, осознав абсурдность ситуации, власти его отменили.
Правительство Ливана объявило о дефолте в начале марта 2020 года, когда отказалось погашать задолженность за еврооблигации в размере 1,2 миллиарда долларов. Для граждан страны это обернулось обесцениванием местной валюты и подорожанием продуктов почти на 60%, что привело к массовым забастовкам в Ливане. Десятки тысяч граждан вышли на площади крупных городов, таких как Бейрут, Библос, Сайда. Люди были недовольны процветающей коррупцией, социальным неравенством, перебоями в поставках топлива, а также проблемами с электричеством и водоснабжением.
В течении нескольких лет финансовая ситуация в стране никак не улучшалась. В апреле показатели годовой инфляции достигли 269%, так как ливанский фунт продолжал терять стоимость на параллельном и официальном рынках. Причиной этому стала девальвация местной валюты на 90%, которая произошла в феврале. Сейчас расходы на медицинские услуги, транспорт и продукты питания выросли в четыре раза за год, на связь — в пять, на алкогольные напитки и табак — почти в шесть. Также непростую финансовую ситуацию в Ливане усложняют 1,5 миллиона беженцев из Сирии, которые обошлись государству в 40 миллиардов долларов.
На фоне отсутствия стабильного правительства коррупционеры чувствуют себя весьма фривольно. Так, глава Центрального банка (ЦБ) Ливана Риад Саламе стал подозреваемым по делу о хищении 330 миллиардов долларов не только в своей стране, но и за рубежом. Местные жители считают, что банкир способствовал ускорению финансового кризиса, который вверг три четверти 6-миллионного населения в нищету.
Если Ливан сформирует новое правительство, а также проведет финансовые и структурные реформы, то у страны будет возможность получить помощь от Международного валютного фонда в виде трех миллиардов долларов. Однако, по мнению экспертов, только для стабилизации курса нацвалюты и ликвидации бюджетного дефицита нужны 24 миллиарда долларов.