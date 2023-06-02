Инфляция в Ливане побила рекорд и достигла 269%

В течении нескольких лет финансовая ситуация в стране никак не улучшалась. В апреле показатели годовой инфляции достигли 269%, так как ливанский фунт продолжал терять стоимость на параллельном и официальном рынках. Причиной этому стала девальвация местной валюты на 90%, которая произошла в феврале. Сейчас расходы на медицинские услуги, транспорт и продукты питания выросли в четыре раза за год, на связь — в пять, на алкогольные напитки и табак — почти в шесть. Также непростую финансовую ситуацию в Ливане усложняют 1,5 миллиона беженцев из Сирии, которые обошлись государству в 40 миллиардов долларов.