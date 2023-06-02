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Дымовая шашка взорвалась в доме на Омской улице в Петербурге

Происшествия
Дымовая шашка взорвалась в доме на Омской улице в Петербурге

На Омской улице в Приморском районе Петербурга прогремел взрыв. Рванула неисправная дымовая шашка, сообщает источник ФАН.

По данным источника, молодой человек попытался поджечь пиротехническое устройство неизвестного происхождения на лестничной клетке в доме на Омской улице 26. Шашка оказалась «левой», поэтому сдетонировала. В результате петербуржец получил ожоги и рваную рану руки.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Сотрудники полиции планируют опросить молодого человека и узнать, где он купил устройство, после того, как его состояние стабилизируется.

Ранее житель Сочи в состоянии алкогольного опьянения попытался взорвать свой дом. На момент происшествия внутри находилась шестимесячная дочь мужчины и теща.
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