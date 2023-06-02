Дымовая шашка взорвалась в доме на Омской улице в Петербурге

На Омской улице в Приморском районе Петербурга прогремел взрыв. Рванула неисправная дымовая шашка, сообщает источник ФАН.
По данным источника, молодой человек попытался поджечь пиротехническое устройство неизвестного происхождения на лестничной клетке в доме на Омской улице 26. Шашка оказалась «левой», поэтому сдетонировала. В результате петербуржец получил ожоги и рваную рану руки.
Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Сотрудники полиции планируют опросить молодого человека и узнать, где он купил устройство, после того, как его состояние стабилизируется.
Ранее житель Сочи в состоянии алкогольного опьянения попытался взорвать свой дом. На момент происшествия внутри находилась шестимесячная дочь мужчины и теща.