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Очевидцы засняли движущийся в сторону Самары торнадо

Происшествия
Очевидцы засняли движущийся в сторону Самары торнадо

Сильнейший торнадо движется из области к Самаре. Кадры с природным явлением публикуют в соцсетях очевидцы. Об этом сообщает 63.ru.

Первый раз воздушный вихрь заметили в районе села Бариновка в Нефтегорском районе. Позже о его приближении сообщили жители Кинельского района. Около 16:30 по местному времени торнадо накрыло село Домашка.

Как сообщают очевидцы, смерч двигается в сторону Самары. Расстояние до города составляет около 60 километров.

Главное управление МЧС по Самарской разослало жителям штормовое предупреждение. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

Такой же уровень погодной опасности объявлен Москве. По сообщению Гидрометцентра, 2 июня жителей столицы ожидает град, гроза и усиление ветра.
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