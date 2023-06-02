Очевидцы засняли движущийся в сторону Самары торнадо

Сильнейший торнадо движется из области к Самаре. Кадры с природным явлением публикуют в соцсетях очевидцы. Об этом сообщает 63.ru.
Первый раз воздушный вихрь заметили в районе села Бариновка в Нефтегорском районе. Позже о его приближении сообщили жители Кинельского района. Около 16:30 по местному времени торнадо накрыло село Домашка.
Как сообщают очевидцы, смерч двигается в сторону Самары. Расстояние до города составляет около 60 километров.
Главное управление МЧС по Самарской разослало жителям штормовое предупреждение. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
Такой же уровень погодной опасности объявлен Москве. По сообщению Гидрометцентра, 2 июня жителей столицы ожидает град, гроза и усиление ветра.