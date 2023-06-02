Пермские власти проводят аукцион на закупку для города электробусов

В соответствие с требованиями технического задания, электобусы должны обладать вместимостью не менее 85 пассажиров. Также салоны должны быть оснащены системами климат-контроля и другим необходимым бортовым оборудованием, таким как речевой информатор, медиапанель, стационарные валидаторы и USB-розетки для зарядки мобильных устройств.