Пермские власти проводят аукцион на закупку для города электробусов

Муниципальное унитарное предприятие «Пермгорэлектротранс» проводит электронный аукцион на поставку электробусов для нужд города. Заказчиком выступает ГКУ «Центр организации закупок».
Начальная цена контракта составляет 751,3 миллиона рублей. Помимо этого, будет выделен еще 81 миллион рублей на приобретение зарядных станций для электрического транспорта, сообщает сетевое издание «Ветта».
В соответствие с требованиями технического задания, электобусы должны обладать вместимостью не менее 85 пассажиров. Также салоны должны быть оснащены системами климат-контроля и другим необходимым бортовым оборудованием, таким как речевой информатор, медиапанель, стационарные валидаторы и USB-розетки для зарядки мобильных устройств.