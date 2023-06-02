Власти Бельгии добились освобождения трех заключенных в иранской тюрьме европейцев

Известно, что 26 мая освободили бельгийца Оливье Вандекастиля, который находился в заключении более года по обвинению в шпионаже. У правительства получилось обменять его на дипломата Ирана Ассадолу Ассади, которого брюссельский суд приговорил к 20 годам лишения свободы.