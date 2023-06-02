Власти Бельгии добились освобождения трех заключенных в иранской тюрьме европейцев

Министерство иностранных дел Бельгии сообщило, что два жителя Австрии и один гражданин Дании вышли из тюрьмы в Иране, в которой их «незаконно удерживали».
Согласно распространенной информации, освобождению европейцев поспособствовало государство Оман. Также в Брюсселе заверили, что усилия по спасению «незаконно заключенных» граждан европейских стран будут продолжаться.
Известно, что 26 мая освободили бельгийца Оливье Вандекастиля, который находился в заключении более года по обвинению в шпионаже. У правительства получилось обменять его на дипломата Ирана Ассадолу Ассади, которого брюссельский суд приговорил к 20 годам лишения свободы.
Следует отметить, что в конце 2022 года бельгийское МИД рекомендовало гражданам страны покинуть Иран, поскольку повышен риск необоснованного судебного преследования.
Ранее Бельгия приняла участие в глобальном расследовании, в результате которого были задержаны 132 члена одного из крупнейших преступных синдикатов мира «Ндрангета».