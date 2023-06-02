В Сети появилось видео надвигающегося на Киев урагана со штормовым ветром

Жители украинской столицы опубликовали в Сети кадры надвигающегося на Киев урагана со штормовым ветром. Об этом пишут местные СМИ.
Украинское издание «Страна» сообщает о штормовом ветре в Киеве. На кадрах, снятых очевидцами, слышен гром. Экстренные службы рекомендуют населению соблюдать осторожность. В связи с происходящим в городе наблюдаются перебои с электричеством.
Ранее в очевидцы сняли на видео торнадо, движущийся в сторону Самары. Впервые природное явление заметили в селе Бариновка в Нефтегорском районе. Главное управление МЧС по региону разослало жителям штормовое предупреждение. На территории объявлен оранжевый уровень опасности.