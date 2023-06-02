В Сети появилось видео надвигающегося на Киев урагана со штормовым ветром

Украинское издание «Страна» сообщает о штормовом ветре в Киеве. На кадрах, снятых очевидцами, слышен гром. Экстренные службы рекомендуют населению соблюдать осторожность. В связи с происходящим в городе наблюдаются перебои с электричеством.