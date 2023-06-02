Политолог Кущ: Китай готовится к турбулентным геополитическим событиям

Напомним, 2 июня стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин все же встретился с коллегой из Китая Ли Шанфу. Встреча произошла в кулуарах саммита по безопасности в Сингапуре, но у них не было «предметного обмена мнениями», заявили в Пентагоне. По словам инсайдеров, встретившись, политики «лишь вкратце» обменялись фразами и пожали друг другу руки. При этом Пентагон выразил намерение «продолжать добиваться значимых обсуждений между военными на разных уровнях». Сообщения о встрече Остина и Ли Шанфу прозвучали на фоне официального отказа Пекина от переговоров с США.