Политолог Кущ: Китай готовится к турбулентным геополитическим событиям

Накануне китайский лидер Си Цзиньпин призвал руководителей силовых структур КНР «подумать о худших сценариях и подготовиться к штормовому морю». Как считает политолог и экономист Алексей Кущ, это может означать, что Китай приступил к сборке своей неоимперской «периферии».
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин призвал глав национальной безопасности страны подготовиться к «наихудшему сценарию», наращивая усилия по противодействию любым предполагаемым внутренним и внешним угрозам. «Сложность и серьезность вопросов нацбезопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросли», — заявил китайский лидер. «Мы должны придерживаться мышления наихудшего сценария, и быть готовыми пройти серьезные испытания сильным ветром и бурными волнами, и даже опасным штормовым морем», — поэтично добавил он.
Также Си сказал, что Китай должен ускорить модернизацию своей системы нацбезопасности, уделив особое внимание повышению ее эффективности в «реальных боевых действиях». Он призвал Китай продвигать создание системы мониторинга рисков нацбезопасности и раннего предупреждения, а также улучшать управление данными и безопасностью искусственного интеллекта. Напомним, ранее Китай принял ряд законов для защиты страны от угроз — это законы о борьбе с терроризмом, о контрразведке, о кибербезопасности, запрете НКО, о национальной разведке и о безопасности данных.
Как считает экономист и политолог Алексей Кущ, похоже, КНР действительно готовится к турбулентным геополитическим событиям.
«Китай в последние месяцы серьезно увеличил свою геополитическую активность на фоне украинского конфликта, хотя до этого почти год действовал пассивно. С февраля 2023-го мы увидели появление китайского мирного плана, визит Си Цзиньпина в Москву и его телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. За этим последовал визит в Киев китайского спецпредставителя, его же вояж в Европу, а потом и в Россию. Достаточно активно обсуждались и формула мира Зеленского, и китайский мирный план», — отметил эксперт.
При этом, по его мнению, лидеры КНР мыслят на очень дальнюю перспективу.
«Оценивая высказывания Си Цзиньпина по поводу «готовности защитить родину», «сложных времен» и т. д., нужно понимать, что это — традиционная китайская риторика. Ведь Китай оценивает время не годами, и даже не десятилетиями, а куда глобальнее. Поэтому, когда руководство КНР говорит о некой турбулентности, это не значит, что она наступит уже завтра. Также надо помнить, что в Китае принято зашифровывать смыслы между строк, не давая прямолинейных утверждений», — пояснил Алексей Кущ.
Он считает, что, скорее всего, Китай реально начал заниматься сборкой своей неоимперской «периферии».
«Пекин вовлекает туда не просто новые государства, но и целые региональные кластеры — такие, как Центральная Азия. То есть, формируется своеобразная «китайской Ойкумены» — пространства, понятного для КНР и развиваемого в соответствии с ее принципами. То есть, современные квази-демократии азиатского типа, которые существуют в Центральной Азии — это понятное пространство для Китая. Нечто подобное собирается им в других частях Азии, а также в Африке. На выходе должен получиться некий контролируемый Пекином глобальный кластер», — отметил он.
По мнению политолога, украинский конфликт обнажил и усилил процесс переформатирования геополитической эпохи.
«Так или иначе, это заставляет активизироваться многих в мире, включая Китай. Есть старая тема идеологического противостояния КНР с Западом. Когда КНР воспринимается поначалу как мощный экономический конкурент и оппонент, а потом, на фоне воинственных заявлений из Пекина, на фоне того, что он стал, в той или иной мере, союзником Москвы — он рассматривается Западом уже и как иная угроза», — говорит Кущ.
Пока нет однозначного понимания, как именно дальше поведет себя Китай в политико-дипломатическом плане, считает эксперт.
«Понятно, что он усиливает составляющую безопасности. Уже были публичные заявления Пекина, есть и данные от США, что Китай резко увеличил расходы на военные нужды и на киберсферу. В целом, ситуация многоуровневая — есть отношения Китая с США, они достаточно напряженные. Есть его неоднозначные отношения с Европой, и явно хорошие — с Россией. Глава МИД ЕС Жозеп Боррель заявлял о подозрениях, что «Китай явно подыгрывает РФ», и не может быть миротворцем. Но Запад видит в КНР страну, которая может повлиять на Россию, в том числе, в плане предупреждения ядерных рисков», – отметил он.
Что касается заявления Си о «штормовом море», здесь, по мнению аналитика, речь идет о смене балансов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Там «холодное напряжение» просматривается там все более явно. С одной стороны — Япония, Южная Корея и поддерживающие их США, с другой – Китай, Северная Корея, Мьянма и ряд других стран. Думаю, в ближайшие месяцы позиция КНР будет оставаться не до конца определенной. Этакий китайский иероглиф, который имеет несколько значений. Но турбулентность, которая сопровождает нынешние процессы в мире, потребует от КНР готовности действовать на всех уровнях — дипломатическом, военном, экономическом и информационном», — заключил Кущ.
Напомним, 2 июня стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин все же встретился с коллегой из Китая Ли Шанфу. Встреча произошла в кулуарах саммита по безопасности в Сингапуре, но у них не было «предметного обмена мнениями», заявили в Пентагоне. По словам инсайдеров, встретившись, политики «лишь вкратце» обменялись фразами и пожали друг другу руки. При этом Пентагон выразил намерение «продолжать добиваться значимых обсуждений между военными на разных уровнях». Сообщения о встрече Остина и Ли Шанфу прозвучали на фоне официального отказа Пекина от переговоров с США.