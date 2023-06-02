«Билайн» ограничил максимальную длительность звонка с часа до 30 минут для абонентов в Москве

Позже информацию о сокращении длительности звонков подтвердили представители «Билайна». Они заявили, что данное решение было принято, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на «залипшие» звонки, которые не были прерваны по неопределенным причинам. Согласно приведенной статистике, лишь 0,6% абонентам оператора регулярно требуется полчаса для общения по телефону.