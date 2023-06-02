«Билайн» ограничил максимальную длительность звонка с часа до 30 минут для абонентов в Москве

«Билайн» ограничил максимальную длительность звонков для московских абонентов. Компания объяснила, зачем это было сделано.
По информации абонентов оператора, «Билайн» сократил максимальную длительность звонков в столице России с одного часа до 30 минут. По некоторым сведениям, данное ограничение вступило в силу еще 26 мая.
Позже информацию о сокращении длительности звонков подтвердили представители «Билайна». Они заявили, что данное решение было принято, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на «залипшие» звонки, которые не были прерваны по неопределенным причинам. Согласно приведенной статистике, лишь 0,6% абонентам оператора регулярно требуется полчаса для общения по телефону.
Ранее пользователям VK Звонков стали доступны сессионные залы для работы в группах внутри конференции. Во время встречи участников теперь можно делить на группы для работы в более узком кругу.