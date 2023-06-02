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Вашингтон намерен продолжать уведомлять Москву о запусках ракет и учениях

Политика
Вашингтон намерен продолжать уведомлять Москву о запусках ракет и учениях

Соединенные Штаты будут продолжать уведомлять Россию о пусках ракет и учениях. Соответствующей информацией поделился помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом он сообщил 2 июня, в пятницу, в ходе своего выступления на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.

«США продолжат заранее уведомлять Россию о запусках баллистических ракет и крупных учениях стратегических сил», — с уверенностью указал он.

Салливан ранее подчеркнул, что Вашингтон готов принимать участие в двустороннем диалоге с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями без предварительных условий.
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