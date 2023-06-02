Вашингтон намерен продолжать уведомлять Москву о запусках ракет и учениях

Соединенные Штаты будут продолжать уведомлять Россию о пусках ракет и учениях. Соответствующей информацией поделился помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Об этом он сообщил 2 июня, в пятницу, в ходе своего выступления на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
«США продолжат заранее уведомлять Россию о запусках баллистических ракет и крупных учениях стратегических сил», — с уверенностью указал он.
Салливан ранее подчеркнул, что Вашингтон готов принимать участие в двустороннем диалоге с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями без предварительных условий.