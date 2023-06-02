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Политолог Межевич заявил, что Венгрия не выступит против РФ до тех пор, «пока войска НАТО не окружат Будапешт»

Политика
Политолог Межевич заявил, что Венгрия не выступит против РФ до тех пор, «пока войска НАТО не окружат Будапешт»

Нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Киеву.

Корреспондент ФАН связался с главным научным сотрудником Института Европы РАН Николаем Межевичем, чтобы выяснить причины столь выдающейся стойкости венгерских политиков.

«Давайте сразу сделаем важное разделение: есть европейские политики, а есть европейские народы, — заметил эксперт. — Первые готовы воевать с Россией, а вот вторые — нет. Вынужден констатировать что современное руководство как Германии, так и Евросоюза — это такой более-менее интеллектуализированный вариант современного фашизма!»

Собеседник ФАН предложил вспомнить слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая прямым текстом заявила, что ее страна «ведет войну с Россией».

Политолог Межевич заявил, что Венгрия не выступит против РФ до тех пор, «пока войска НАТО не окружат Будапешт»
«А потом какой-то пацанчик из ее министерства заявил, что, мол, начальницу неправильно поняли! — заявил Межевич. — Но есть нюанс: все эти словесные формы в немецком языке отработаны веками и что-то «не понять» тут невозможно! Поэтому да, политики воюют. А что касается простых европейцев, то они в большинстве своем нейтральны в этом конфликте. Территориальная принадлежность Харькова или Белгорода им абсолютно до фонаря».

Венгрия же, по словам политолога, уникальна тем, что является одной из немногих европейских стран, где воевать с Россией не хочет ни власть, ни народ.

«И заставить их сменить свое решение будет очень тяжело, как бы ни старался коллективный Запад, — подчеркнул эксперт. — Это буквально должно быть окружение войсками стран НАТО Будапешта!»

Ранее МИД Венгрии заявил о скандале после обвинения в спонсировании войны со стороны Украины.
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