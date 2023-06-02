Политолог Межевич заявил, что Венгрия не выступит против РФ до тех пор, «пока войска НАТО не окружат Будапешт»

Нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Киеву.