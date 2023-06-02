Политолог Межевич заявил, что Венгрия не выступит против РФ до тех пор, «пока войска НАТО не окружат Будапешт»

Нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Киеву.
Корреспондент ФАН связался с главным научным сотрудником Института Европы РАН Николаем Межевичем, чтобы выяснить причины столь выдающейся стойкости венгерских политиков.
«Давайте сразу сделаем важное разделение: есть европейские политики, а есть европейские народы, — заметил эксперт. — Первые готовы воевать с Россией, а вот вторые — нет. Вынужден констатировать что современное руководство как Германии, так и Евросоюза — это такой более-менее интеллектуализированный вариант современного фашизма!»
Собеседник ФАН предложил вспомнить слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая прямым текстом заявила, что ее страна «ведет войну с Россией».
«А потом какой-то пацанчик из ее министерства заявил, что, мол, начальницу неправильно поняли! — заявил Межевич. — Но есть нюанс: все эти словесные формы в немецком языке отработаны веками и что-то «не понять» тут невозможно! Поэтому да, политики воюют. А что касается простых европейцев, то они в большинстве своем нейтральны в этом конфликте. Территориальная принадлежность Харькова или Белгорода им абсолютно до фонаря».
Венгрия же, по словам политолога, уникальна тем, что является одной из немногих европейских стран, где воевать с Россией не хочет ни власть, ни народ.
«И заставить их сменить свое решение будет очень тяжело, как бы ни старался коллективный Запад, — подчеркнул эксперт. — Это буквально должно быть окружение войсками стран НАТО Будапешта!»
Ранее МИД Венгрии заявил о скандале после обвинения в спонсировании войны со стороны Украины.