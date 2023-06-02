Дочь болеющего актера Брюса Уиллиса рассказала, что он пока еще узнает ее

Таллула прокомментировала, как протекает заболевание ее отца — голливудского актера Брюса Уиллиса. Об этом пишут «Аргументы Недели».
Наследница американской звезды поделилась, что тяжелобольной отец все еще узнает ее. По словам Таллулы, Брюс Уиллис «загорается», когда она заходит в комнату.
Звезда «Крепкого орешка» страдает от афазии – расстройства речи и ее восприятия при нормальном слухе. Молодой супруге Уиллиса пришлось нанять помощников, которые помогают ухаживать за актером.
Ранее американский культурист Арнольд Шварценегер высказался об уходе из киноиндустрии Брюса Уиллиса. Он отметил, что герои боевиков не уходят на пенсию, а просто перезаряжаются.