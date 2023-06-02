Началась реконструкция дороги к излюбленным у красноярских туристов озерам Хакасии

Ремонт первых 10 км автодороги Енисей – Шира стартовал в Новоселовском районе Красноярского края. Это направление является одним из популярнейших среди туристов.
Как пишет интернет-газета Newslab.ru, в 2022 году на объекте провели подготовительные работы к комплексному ремонту и запустили в эксплуатацию первые 500 м обновленного покрытия в начале магистрали. Этим летом обновят остальные 9,5 км.
Крое ремонта асфальтобетонного покрытия, восстановят автобусную остановку на седьмом километре трассы и поставят новые фонари и общественные туалеты. В будущем году реконструкция на маршруте Енисей – Шира будет продолжена, асфальт обновят с 10 по 17 км, до въезда в поселок Интикуль. На 2025 год запланировали восстановление оставшегося участка, с 17 по 22 км.
Данная автотрасса является главной дорогой, идущей от Р-257 к местам летнего отдыха и турбазам республики Хакасия. По ней можно доехать до известных озер Шира, Итколь и Беле, пользующихся особой популярностью у красноярских туристов.