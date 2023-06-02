Началась реконструкция дороги к излюбленным у красноярских туристов озерам Хакасии

Крое ремонта асфальтобетонного покрытия, восстановят автобусную остановку на седьмом километре трассы и поставят новые фонари и общественные туалеты. В будущем году реконструкция на маршруте Енисей – Шира будет продолжена, асфальт обновят с 10 по 17 км, до въезда в поселок Интикуль. На 2025 год запланировали восстановление оставшегося участка, с 17 по 22 км.