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Александр Карелин принял участие в запуске спортивного поезда в новосибирском метро

Общество
Александр Карелин принял участие в запуске спортивного поезда в новосибирском метро

В метрополитене Новосибирска состоялся запуск спортивного поезда. Он представляет собой своеобразный музей на колесах, красочно оформленный фотографиями новосибирских спортсменов.

В церемонии запуска принял участие член Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, сообщает сетевое издание InfoPro54.ru. Сенатор отметил, что информация в вагонах достаточно содержательная - от правительственных программ, которые развивают спортивную отрасль в регионе, до пропаганды спорта и олимпийского движения.

В первом вагоне представлены базовые и самые популярные виды спорта. Второй вагон посвящен олимпийской истории Новосибирской области. В третьем вагоне пассажиры смогут познакомиться с основными вехами истории новосибирского спорта. Четвертый вагон посвящен современному спорту. Александр Карелин отметил, что для новосибирцев будет по-настоящему полезно узнать много новых фактов и поводов для гордости за российских спортсменов.
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