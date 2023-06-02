Александр Карелин принял участие в запуске спортивного поезда в новосибирском метро

В первом вагоне представлены базовые и самые популярные виды спорта. Второй вагон посвящен олимпийской истории Новосибирской области. В третьем вагоне пассажиры смогут познакомиться с основными вехами истории новосибирского спорта. Четвертый вагон посвящен современному спорту. Александр Карелин отметил, что для новосибирцев будет по-настоящему полезно узнать много новых фактов и поводов для гордости за российских спортсменов.