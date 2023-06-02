УЕФА обвинил тренера «Ромы» Жозе Моуринью в нецензурной брани и открыл в его отношении дисциплинарное дело

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в нецензурной брани в адрес официальных лиц во время финального матча Лиги Европы (ЛЕ) против испанского ФК «Севилья». После чего в отношении португальского специалиста было открыто дисциплинарное дело, сообщили в пресс-службе УЕФА.
Итальянский футбольный клуб «Рома» проиграл испанской «Севилье» в финале ЛЕ УЕФА сезона-2022/23. Причем основное и дополнительное время матча закончилось с ничейным счетов 1:1. В серии послематчевых одиннадцатиметровых удачливее оказались футболисты из Испании.
При этом до этого за Моуринью грубости не замечали, скорее наоборот. Так после победы российского теннисиста Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Риме португалец поздравил его в своих соцсетях.