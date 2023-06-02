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Инициативу об ограничении перечня параллельного импорта в радиоэлектронике рассматривают в Минпромторге РФ

Экономика
Инициативу об ограничении перечня параллельного импорта в радиоэлектронике рассматривают в Минпромторге РФ

Сотрудники Минпромторга РФ рассматривают инициативу об ограничении перечня параллельного импорта в сфере радиоэлектроники. В настоящий момент эксперты проводят сбор предложений по конкретным брендам, пишет ТАСС.

До этого в СМИ появилась информация, что ведомство обсуждает с отечественными производителями исключение из перечня параллельного импорта более 20 иностранных наименований. Так, консорциум АНО Консорциум «Вычислительная техника» (ВТ) озвучили идею убрать из него технику HPE, Acer, PureStorage, Asus и другие бренды.

По данным представителей Минпромторга РФ, они принимают предложения от российских производителей комплектующих. Предоставляемые ими данные подтверждены соответствующими цифрами производства аналогичных отечественных товаров, подчеркнули чиновники.
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