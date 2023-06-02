Выпускников 9 классов школ приграничных районов Курской области освободили от сдачи ОГЭ

Ученикам 9 классов, которые выпускаются из школ приграничных районов Курской области, получат аттестаты об образовании без сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Согласно приказу министра просвещения России Сергея Кравцова, учащиеся 9 классов, которые окончили год с пятерками, получат красные аттестаты без ОГЭ. Эта мера поддержки населения на фоне обстрелов районов со стороны ВСУ коснется 1256 школьников. При этом аттестаты с отличием получат 147 детей.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи частыми обстрелами Шебекинского городского округа одиннадцатиклассники не будут сдавать ЕГЭ. Власти региона прорабатывают меры, позволяющие выпускникам поступать в вузы без экзаменов.