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Выпускников 9 классов школ приграничных районов Курской области освободили от сдачи ОГЭ

Общество
Выпускников 9 классов школ приграничных районов Курской области освободили от сдачи ОГЭ

Ученикам 9 классов, которые выпускаются из школ приграничных районов Курской области, получат аттестаты об образовании без сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Согласно приказу министра просвещения России Сергея Кравцова, учащиеся 9 классов, которые окончили год с пятерками, получат красные аттестаты без ОГЭ. Эта мера поддержки населения на фоне обстрелов районов со стороны ВСУ коснется 1256 школьников. При этом аттестаты с отличием получат 147 детей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи частыми обстрелами Шебекинского городского округа одиннадцатиклассники не будут сдавать ЕГЭ. Власти региона прорабатывают меры, позволяющие выпускникам поступать в вузы без экзаменов.
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