Космонавта из Новочеркасска включили в состав экипажа для полета на МКС

Отмечается, что Чуб и Кононенко будут выполнять работу на МКС до сентября 2024 года, а затем вернутся на Землю вместе с кораблем «Союз МС-25». Николай Чуб родился 10 июня 1984 года в Новочеркасске. В 2006 году закончил обучение в Южно-Российском государственном техническом университете.