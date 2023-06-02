Космонавта из Новочеркасска включили в состав экипажа для полета на МКС

Определены составы экипажей для подготовки к полетам на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2023 года и весной 2024 года.
Межведомственная комиссия в госкорпорации «Роскосмос» включила в основной экипаж экспедиций на МКС уроженца Новочеркасска Николая Чуба. Ему предстоит вместе с россиянином Олегом Кононенко и американцем О’Хара отправиться на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24», сообщает Информационный портал города Шахты.
Отмечается, что Чуб и Кононенко будут выполнять работу на МКС до сентября 2024 года, а затем вернутся на Землю вместе с кораблем «Союз МС-25». Николай Чуб родился 10 июня 1984 года в Новочеркасске. В 2006 году закончил обучение в Южно-Российском государственном техническом университете.