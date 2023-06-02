Вашингтон и Тайбэй заключили первое соглашение по двусторонней торговле в рамках новой экономической инициативы

Документ подписали сотрудники Американского института на Тайване с одной стороны и Тайбэйского экономического и культурного представительства в Соединенных Штатах с другой. В соглашении указано, что оно направлено на укрепление и углубление экономических и торговых отношений между двумя странами. Вашингтон письменно поблагодарил партнеров из Тайбэя «за помощь в достижении этой важной исторической вехи».