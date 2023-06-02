Вашингтон и Тайбэй заключили первое соглашение по двусторонней торговле в рамках новой экономической инициативы. Об этом сообщается в письменном заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.
Документ подписали сотрудники Американского института на Тайване с одной стороны и Тайбэйского экономического и культурного представительства в Соединенных Штатах с другой. В соглашении указано, что оно направлено на укрепление и углубление экономических и торговых отношений между двумя странами. Вашингтон письменно поблагодарил партнеров из Тайбэя «за помощь в достижении этой важной исторической вехи».
Подписанный договор, в том числе упрощает ряд таможенных процедур, «ускоряя и удешевляя доставку продукции американских предприятий на Тайвань». Кроме того, одной из целей соглашения является улучшение «инструментов и механизмов обеспечения прозрачности» в торговле.
Накануне, 1 июня, официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что Китай выступает категорически против подписания такого документа. Дипломат добавила, что если это состоится, США нарушит принцип «одного Китая» и договоренности, достигнутые между государствами.