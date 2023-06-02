Психолог Тур озвучила две самые распространенные причины набора лишнего веса

Многие люди могут набирать лишний вес связи с большим количеством переживаний. Зачастую заедание является защитой от агрессивной внешней среды, резюмировала эксперт. Чтобы избавиться от лишнего веса, следует прийти к гармонии со своим внутренним миром, подытожила она.