Психолог Тур озвучила две самые распространенные причины набора лишнего веса

Одной из главных причин набора лишнего веса может быть психосоматика. Соответствующей информацией поделилась психолог Екатерина Тур.
Об этом специалист рассказала в пятницу, 2 июня. Еще одним важным фактором появления веса является РПП, добавила она.
«Самая популярная причина набора веса — заедание стресса. В такие моменты еда становится единственным контролируемым источником получения счастья», — резюмировала Тур.
Многие люди могут набирать лишний вес связи с большим количеством переживаний. Зачастую заедание является защитой от агрессивной внешней среды, резюмировала эксперт. Чтобы избавиться от лишнего веса, следует прийти к гармонии со своим внутренним миром, подытожила она.