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Психолог Тур озвучила две самые распространенные причины набора лишнего веса

Общество
Психолог Тур озвучила две самые распространенные причины набора лишнего веса

Одной из главных причин набора лишнего веса может быть психосоматика. Соответствующей информацией поделилась психолог Екатерина Тур.

Об этом специалист рассказала в пятницу, 2 июня. Еще одним важным фактором появления веса является РПП, добавила она.

«Самая популярная причина набора веса — заедание стресса. В такие моменты еда становится единственным контролируемым источником получения счастья», — резюмировала Тур.

Многие люди могут набирать лишний вес связи с большим количеством переживаний. Зачастую заедание является защитой от агрессивной внешней среды, резюмировала эксперт. Чтобы избавиться от лишнего веса, следует прийти к гармонии со своим внутренним миром, подытожила она.
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