«Лаборатория Касперского» создала утилиту для проверки iPhone на «шпионское» программное обеспечение

Разработчики из «Лаборатории Касперского» разработали инструмент для самостоятельной проверки устройств Apple на заражение вирусом Triangulation. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Утилита triangle_check работает на операционных системах Windows, Linux и macOS. С ее помощью пользователь может самостоятельно проверить свой девайс на следы заражения вредоносным ПО.
Для этого программу необходимо скачать на компьютер и с ее помощью проверить резервную копию iOS-устройства. Утилита справится с поиском Triangulation самостоятельно.
Накануне сотрудники «Лаборатории Касперского» выявили несколько десятков зараженных вредоносным программным обеспечением iPhone. Шпионская программа получила название Triangulation.