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«Лаборатория Касперского» создала утилиту для проверки iPhone на «шпионское» программное обеспечение

Общество
«Лаборатория Касперского» создала утилиту для проверки iPhone на «шпионское» программное обеспечение

Разработчики из «Лаборатории Касперского» разработали инструмент для самостоятельной проверки устройств Apple на заражение вирусом Triangulation. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Утилита triangle_check работает на операционных системах Windows, Linux и macOS. С ее помощью пользователь может самостоятельно проверить свой девайс на следы заражения вредоносным ПО.

Для этого программу необходимо скачать на компьютер и с ее помощью проверить резервную копию iOS-устройства. Утилита справится с поиском Triangulation самостоятельно.

Накануне сотрудники «Лаборатории Касперского» выявили несколько десятков зараженных вредоносным программным обеспечением iPhone. Шпионская программа получила название Triangulation.
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