Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Турция отправила Республике Армения приглашение на торжественную церемонию вступления на пост президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-служба опубликовала ответ на предложение.
В сообщении сказано, что армянский премьер-министр Никол Пашинян 3 июня 2023 года полетит в Анкару, чтобы посетить ритуал тожественного вступления в должность главы государства.
Следует отметить, что некоторое время назад помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушков сообщил, кто будет представлять Россию на этой процедуре. В ближайшее время в Турцию отправится спикер Государственной думы Вячеслав Володин.