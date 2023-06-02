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Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Турция отправила Республике Армения приглашение на торжественную церемонию вступления на пост президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-служба опубликовала ответ на предложение.

В сообщении сказано, что армянский премьер-министр Никол Пашинян 3 июня 2023 года полетит в Анкару, чтобы посетить ритуал тожественного вступления в должность главы государства.

Следует отметить, что некоторое время назад помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушков сообщил, кто будет представлять Россию на этой процедуре. В ближайшее время в Турцию отправится спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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