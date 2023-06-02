Известный музыкант Игорь Бутман заявил о хороших перспективах молодого поколения российского джаза

Сегодня у молодых джазменов гораздо больше информации, возможностей и перспектив для того, чтобы полностью посвятить себя этому виду искусства, считает Игорь Бутман. По мнению профессионала, в будущем юные дарования смогут проявить себя очень широко — в филармонии, на концертных площадках, фестивалях и не только.