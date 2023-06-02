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Известный музыкант Игорь Бутман заявил о хороших перспективах молодого поколения российского джаза

Шоу-бизнес
Известный музыкант Игорь Бутман заявил о хороших перспективах молодого поколения российского джаза

Наставник Академии творческих индустрий «Меганом» Игорь Бутман рассказал о хороших перспективах российского джаза и молодых исполнителей, выступающих в этом жанре. С известным музыкантом беседовал «Петербургский дневник».

Побывав на площадке арт-кластера «Таврида», Бутман смог пообщаться с юными музыкантами, а также понаблюдать за их репетициями и обучением с педагогами. По словам известного исполнителя, у джаза в России хорошие перспективы — это доказывает постоянное развитие в стране данного музыкального направления и появление новых профильных академий.

Сегодня у молодых джазменов гораздо больше информации, возможностей и перспектив для того, чтобы полностью посвятить себя этому виду искусства, считает Игорь Бутман. По мнению профессионала, в будущем юные дарования смогут проявить себя очень широко — в филармонии, на концертных площадках, фестивалях и не только.
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