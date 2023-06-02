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Белый дом заявил об отказе Китая от диалога по стратегической стабильности

Политика
Белый дом заявил об отказе Китая от диалога по стратегической стабильности

Власти Китая отказываются вести с США диалог по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявили в Белом доме.

Администрация президента Джо Байдена утверждает, что Пекин к 2035 году планирует получить в распоряжение 1,5 тысячи ядерных боезарядов. При этом китайские власти отказываются от диалога по стратегической стабильности с Вашингтоном.

Ранее в Белом доме выразили готовность к переговорам с российской и китайской сторонами по контролю над вооружением без предварительных условий. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
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