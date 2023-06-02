Найденный мертвым в реке Саратовской области математик в день исчезновения оставил записку

Найденный мертвым в реке заслуженный учитель математики Виталий Пичугин из Саратовской области перед исчезновением оставил записку и документы. Об этом сообщает источник ФАН.
Преподаватель был уволен из школы в поселке Пинеровка после жалобы родителей директору. Те сообщили, что Пичугин якобы трогал двух семиклассников за интимные части тела. Учитель вину полностью отрицал. Мужчину уволили, а на основании жалобы была начата следственная проверка.
После начала следственных мероприятий, утром 17 мая Пичугин ушел из дома. Перед этим он оставил свои документы и телефон, а также записку с просьбой не искать его. Позже его бывшая ученица и его племянница обратились в розыск с заявлением о пропаже человека.
Ранее сообщалось, что Виталий Пичугин был найден мертвым в реке Хопер после обвинений в домогательстве к ученикам седьмого класса. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.