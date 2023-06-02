Суд продлил арест 47-летнему эксгибиционисту из села в Тюменской области

Как установило следствие, сельчанин после принятия вовнутрь изрядной дозы спиртного вышел на центральную улицу села и снял брюки. Затем он начал показывать свой половой орган детям, самому младшему из которых всего 5 лет, сообщает сетевое издание «МегаТюмень».