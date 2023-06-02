Суд продлил арест 47-летнему эксгибиционисту из села в Тюменской области

В селе Исетское Тюменской области 47-летний мужчина демонстрировал свой половой орган детям в возрасте 9, 7 и 5 лет. Суд продлил ему избранную меру пресечения в виде ареста.
Как установило следствие, сельчанин после принятия вовнутрь изрядной дозы спиртного вышел на центральную улицу села и снял брюки. Затем он начал показывать свой половой орган детям, самому младшему из которых всего 5 лет, сообщает сетевое издание «МегаТюмень».
По делу назначены комплексные психологические и сексолого-психиатрические судебные экспертизы. По решению суда эксгибиционист будет находиться под стражей минимум до 7 июля 2023 года.