Приуроченную к Всемирному дню велосипедиста всероссийскую велогонку проведут 3 июня в Оренбурге

Приуроченную к Всемирному дню велосипедиста всероссийскую массовую велогонку проведут в субботний день, 3 июня, в Оренбурге, информирует RIA56.
Регистрация на заезд уже закончена. К старту допустят тех, кто прошел освидетельствование медицинской комиссии. Профессионалам и любителям предлагается преодолеть дистанции от 200 м до 7 км.
Старт велосипедных состязаний будет на городском стадионе «Оренбург», а финиш — на улице Прохоренко. Призеры на всех дистанциях и в каждой отдельной возрастной группе получат награды Министерства спорта Российской Федерации.
Другое традиционное городское мероприятие — фестиваль, посвященный сохранению популяции снежного барса — прошло в Горно-Алтайске 27 мая.