Тайфун «Мавар» привел к отмене 263 авиарейсов и перебоям в движении железнодорожного транспорта в Японии

Мощный тайфун «Мавар» повлиял на работу общественного транспорта в Японии. Из-за разгула стихии в стране отменили 263 авиарейса, а также возникли перебои в движении железнодорожного транспорта и автомобильного транспорта, пишет ТАСС.
По данным экстренных служб, в течение дня более 100 тыс. человек получили рекомендации и предписания об эвакуации. Из-за мощных ливней, обрушившихся на Японию, в работе железной дороги азиатского государства возникли существенные сбои. Так, движение по магистрали «Токайдо», соединяющей столицу с западным городом Осака, полностью остановлено.
Штормовой ветер привел к повреждению линий электропередачи. В итоге без света оказались 3,8 тыс. жилых домов в регионе Токио.