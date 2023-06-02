Тайфун «Мавар» привел к отмене 263 авиарейсов и перебоям в движении железнодорожного транспорта в Японии

По данным экстренных служб, в течение дня более 100 тыс. человек получили рекомендации и предписания об эвакуации. Из-за мощных ливней, обрушившихся на Японию, в работе железной дороги азиатского государства возникли существенные сбои. Так, движение по магистрали «Токайдо», соединяющей столицу с западным городом Осака, полностью остановлено.