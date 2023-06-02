Совет Безопасности ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Южный Судан

Нью-Йорк, 2 июня. Совет Безопасности ООН решил продлить на год, до 31 мая 2024, эмбарго на поставки оружия в Южный Судан. Соответствующую резолюцию, за которую выступили 10 из 15 проголосовавших, разработали Соединенные Штаты Америки.
Воздержались пять стран: Россия, Китай, Габон, Гана и Мозамбик. По мнению трех последних, санкции носят контрпродуктивный характер и не отражают достигнутый в Южном Судане прогресс.
В резолюции выражается обеспокоенность по поводу эскалации насилия и затягивания политического, экономического и гуманитарного кризиса и обстановки в сфере безопасности на значительной части территории страны. Тем не менее текст содержит смягчение, которое позволяет поставлять в Южный Судан нелетальное военное снаряжение, предназначенное для выполнения мирного соглашения 2018 года.
Со своей стороны, власти восточноафриканского государства уже осудили решение продлить эмбарго, действующее на протяжении восьми лет и включающее не только запрет на ввоз оружия, но и ряд индивидуальных санкций. Министерство иностранных дел Южного Судана назвало данный шаг Совета Безопасности ООН «вызывающим сожаление».
«В резолюции не учитывается значительный прогресс, достигнутый правительством в реализации мирного соглашения 2018 года», — говорится в заявлении МИД.
Южный Судан выразил глубокую благодарность дружественным правительствам за их поддержку перед лицом этого «несправедливого голосования». С 2013 по 2018 год в стране с населением 12 миллионов человек шла кровопролитная гражданская война между сторонниками лидеров Сальвы Киира и Риека Мачара. Она унесла жизни 380 тысяч граждан.
Несмотря на мирное соглашение, в Южном Судане временами отмечаются вспышки насилия. Согласно данным Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) за апрель 2023 года, в стране насчитывается порядка 2,3 миллиона внутренне перемещенных лиц.
Ранее стало известно, что боевые действия в соседнем Судане могут крайне негативно сказаться на экономике восточноафриканского государства. По информации местных СМИ, под угрозой находится транзит нефти, проходящий через границы двух республик.