Южный Судан выразил глубокую благодарность дружественным правительствам за их поддержку перед лицом этого «несправедливого голосования». С 2013 по 2018 год в стране с населением 12 миллионов человек шла кровопролитная гражданская война между сторонниками лидеров Сальвы Киира и Риека Мачара. Она унесла жизни 380 тысяч граждан.