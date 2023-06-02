Медленно, но верно: на рынке наблюдается рост «золотых» цен

Издание «Экономика сегодня» представило анализ ценообразования благородного металла в текущем моменте.
Цены на золото по итогам торгов 1 июня закрылись ростом на 0,8% и поднялось с отметки 1962 доллара к отметке 1977 долларов за тройскую унцию. Сегодня, 2 июня, оно продолжает торговаться на достигнутых отметках.
В целом неделя прошла для золота позитивно, оно прибавило в цене 0,6%, хотя начинало с падения. Однако позитивом стали данные об открытых вакансиях в США, которые вышли лучше прогнозов. Поэтому у ФРС есть поле для маневра и запас прочности для дальнейшего поднятия ставок. Плюс 1 июня вышли неплохие данные по рынку труда, по количеству рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе.
Их создано в мае 278 тысяч, хотя ожидалось всего 170 тысяч. Также был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, составивший 46,9 пунктов и практически совпавший с прогнозом. Это говорит о некоторых проблемах — индекс ниже 50 пунктов говорит о замедлении производственной активности.
Это несколько уравновешивает позитив данных по рынку труда. В течение недели доллар пытался расти по индексу DXY — примерно на 104 пункта, но 1 июня снизился до 130,4 пункта.
Также снизился уровень доходности десятилетних американских гособлигаций до отметки 3,6%, и все это поддержало золото, а снижение произошло после комментария представителя ФРС Патрика Харкера, который заявил, что на следующем заседании 13-14 июня есть причины для того, чтобы не повышать ставку.
Ранее аналитики объяснили, что «нервирует» рынки нефти и золота.