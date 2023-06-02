Медленно, но верно: на рынке наблюдается рост «золотых» цен

В целом неделя прошла для золота позитивно, оно прибавило в цене 0,6%, хотя начинало с падения. Однако позитивом стали данные об открытых вакансиях в США, которые вышли лучше прогнозов. Поэтому у ФРС есть поле для маневра и запас прочности для дальнейшего поднятия ставок. Плюс 1 июня вышли неплохие данные по рынку труда, по количеству рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе.