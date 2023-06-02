Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки условий содержания в нижегородском доме престарелых

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить информацию о процессе проверки частного учреждения для престарелых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Житель Нижегородской области пожаловался на ненадлежащие условия содержания в доме престарелых. Он отметил, что после помещения его матери в частное учреждение состояние ее здоровья значительно ухудшилось.
Местными следственными органами организована проверка данной организации. Глава СК России Бастрыкин поручил и.о руководителя СУ по Нижегородской области Дмитрию Канонерову доложить предварительные результаты проверки дома престарелых.
Ранее Бастрыкин попросил руководителя СУ по Алтайскому краю доложить о ходе расследования избиения 17-летнего юноши в Барнауле.