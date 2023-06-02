Аллерголог Болибок опроверг распространенное заблуждение о тополином пухе

Врач-аллерголог Владимир Болибок указал, что тополиный пух не вызывает аллергическую реакцию. По его словам, информация о якобы непереносимости этого семени является ложной.
Тополиный пух является ватой и может лишь поспособствовать появлению кашля или раздражения, однако только в том случае, если попадет в дыхательные пути, объяснил специалист. Об этом он рассказал в пятницу, 2 июня.
Пик тополиного пуха приходится на время цветения огромного количества других растений, которые, в свою очередь, как раз могут вызвать аллергическую реакцию. Более того, летающие по городу семена собирают множество микробов, поэтому могут легко распространять аллергены, резюмировал эксперт.