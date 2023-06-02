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Главы МИД БРИКС высказали обеспокоенность по поводу ухудшения обстановки в Судане

Весь мир
Главы МИД БРИКС высказали обеспокоенность по поводу ухудшения обстановки в Судане

Кейптаун, 2 июня. Главы МИД БРИКС в совместном заявлении высказали встревоженность по поводу продолжающегося вооруженного конфликта в Судане. Это произошло во время встреч, которые состоялись 1–2 июня в столице ЮАР.

«Мы обеспокоены вспышкой насилия в Судане. Необходимо немедленно остановить боевые действия и обеспечить беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи», — говорится в заявлении министров иностранных дел БРИКС.

Собравшиеся в Кейптауне руководители внешнеполитических ведомств также приветствовали усилия Африканского союза, Лиги арабских государств, ООН и Совета Безопасности по поиску решений продолжающегося кризиса. Примечательно, что российскую сторону во встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, который посетил ЮАР в рамках очередного турне по странам континента.
Судан брикс ЮАР
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