Главы МИД БРИКС высказали обеспокоенность по поводу ухудшения обстановки в Судане

Собравшиеся в Кейптауне руководители внешнеполитических ведомств также приветствовали усилия Африканского союза, Лиги арабских государств, ООН и Совета Безопасности по поиску решений продолжающегося кризиса. Примечательно, что российскую сторону во встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, который посетил ЮАР в рамках очередного турне по странам континента.