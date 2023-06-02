Практика целевого набора студентов внедряется в Смоленской области

Как заявил Анохин, приходится учитывать, что в последнее время в регионе ощущается дефицит представителей ряда профессий в контексте рабочих специальностей. Поэтому было решено включить в региональную программу целевого набора учащихся учреждения среднего профессионального образования (СПО), сообщает SmolNarod.ru.