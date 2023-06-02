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Практика целевого набора студентов внедряется в Смоленской области

Общество
Практика целевого набора студентов внедряется в Смоленской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин объяснил целесообразность целевого набора студентов.

Как заявил Анохин, приходится учитывать, что в последнее время в регионе ощущается дефицит представителей ряда профессий в контексте рабочих специальностей. Поэтому было решено включить в региональную программу целевого набора учащихся учреждения среднего профессионального образования (СПО), сообщает SmolNarod.ru.

По словам Анохина, местные работодатели проявляют заинтересованность в целевой подготовке кадров для производственных предприятий. Кроме выпускников СПО регион нуждается в увеличении количества молодых учителей, врачей и инженеров.
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